National Data Group будет объединять и предоставлять данные для использования в разных отраслях и регионах страны Китай учредил государственную компанию National Data Group Co для управления национальными ресурсами данных и поддержки развития искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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