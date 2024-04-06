«Сосредотачивает силы»: в Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе

Журналисты азербайджанских изданий сообщают о приближении армянских военных к границе двух стран. В материалах прессы появились, на которых, как утверждается, запечатлено движение техники ВС Армении, кроме того сообщается о ее скоплении у рубежей.
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