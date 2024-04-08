Оснащение военкоматов цифровыми средствами связи завершат к 2026 году

Все военные комиссариаты России до конца 2025 года оснастят цифровым телекоммуникационным оборудованием (ЦТО); соответствующие работы будут проведены "Воентелеком" в рамках заключенных с Минобороны госконтрактов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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