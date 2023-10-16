Первый гол в НХЛ 19-летнего Минтюкова помог «Анахайму» победить «Каролину»

В регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:3. К первому перерыву «Анахайм» вел со счетом 3:0, причем третью шайбу забросил 19-летний новичок Павел Минтюков.
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