Время узнать правду!ПолитикаОт высылки до тюрьмы и пули: Почему русские дипломаты носят форму Высылки русских дипломатов из западных стран и ответные меры Москвы мы видим практически каждый день.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА КудасовХоть опасная, но уж такая привлекательная. Может ли сын рабочего стать дипломатом? Не может потому, что сын дипломата не может стать рабочим. Так у нас и образовались рабочие династии и дипломатические правда с разными запросами и возможностями их удовлетворения.А КудасовДа, о форме дипломатов. Что есть, то есть. Так её не только они себе придумали. Почему бы работников природоохраны за счёт государства не одеть? И всё как в Армии: парадная, повседневная, женская, мужская, по сезонам. Звания, погоны и оклады как за особо опасную. https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=форма%20и%20звания%20работников%20природоохраны%20московской%20области&l10n=ru&lr=194Комментировать
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