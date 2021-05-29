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От высылки до тюрьмы и пули: Почему русские дипломаты носят форму

От высылки до тюрьмы и пули: Почему русские дипломаты носят форму

Высылки русских дипломатов из западных стран и ответные меры Москвы мы видим практически каждый день.

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А Кудасов
Хоть опасная, но уж такая привлекательная. Может ли сын рабочего стать дипломатом? Не может потому, что сын дипломата не может стать рабочим. Так у нас и образовались рабочие династии и дипломатические правда с разными запросами и возможностями их удовлетворения.
А Кудасов
Да, о форме дипломатов. Что есть, то есть. Так её не только они себе придумали. Почему бы работников природоохраны за счёт государства не одеть? И всё как в Армии: парадная, повседневная, женская, мужская, по сезонам. Звания, погоны и оклады как за особо опасную. https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=форма%20и%20звания%20работников%20природоохраны%20московской%20области&l10n=ru&lr=194

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