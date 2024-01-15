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В Челябинской области спасатели двух отрядов бились за жизнь 23-летней девушки

В Челябинской области спасатели двух отрядов бились за жизнь 23-летней девушки

Днем 14 января на федеральной дороге М-5 легковая иномарка на полной скорости врезалась в фуру.Попал в занос и не справился с управлением: в воскресенье, 14 января, на федеральной дороге М-5 Москва легковой автомобиль KIA RIO на полной скорости врезался в идущую навстречу фуру DAF с полуприцепом.

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