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ВСанкт-Петербурге начался первый уголовный процесс над членами турецкого религиозного движения "Сулейманджилар", связанного со спецслужбами Германии.

ВСанкт-Петербурге начался первый уголовный процесс над членами турецкого религиозного движения "Сулейманджилар", связанного со спецслужбами Германии.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮНЫХ МИГРАНТОВ С ДЕТСТВА ГОТОВЯТ К ЗАХВАТУ РОССИИ: ОПАСНОСТЬ, КОТОРУЮ ПРОДВИГАЕТ СЕКТА ИЗ ТУРЦИИ ВСанкт-Петербурге начался первый уголовный процесс над членами турецкого религиозного движения "Сулейманджилар", связанного со спецслужбами Германии.

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