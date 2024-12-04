Житель Тулы получил 12 судимостей за кражи за четыре с половиной года

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию осужденного Данилы А. на приговор Привокзального районного суда, согласно которому молодого человека приговорили к году и семи месяцам колонии за грабеж и кражу.
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