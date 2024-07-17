Был «Ураган», и нет «Урагана»: в Киеве с помпой похоронили погибшего в Волчанске главаря батальона «ОУН» Кохановскго

В Киеве похоронили одного из наиболее одиозных деятелей провоенного националистического движения Украины, командира батальона «ОУН» Николая «Буревия» Коханивского, погибщего 10 июня под Волчанском, где он воевал в составе 125-й бригады ВСУ.
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