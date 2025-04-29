Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьёзное»

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьёзное»

Комментируя информацию о новом перемирии, объявленном главой государства, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заключил: "В случае продолжения атак и агрессии во время перемирия со стороны киевской хунты, Вооружённые Силы РФ, как сказал Президент Владимир Путин, дадут адекватный и эффективный отпор.

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