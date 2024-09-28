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Регион 29

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В Поморье подвели итоги летнего туристического сезона 2024 года

Как этим летом в регионе отдыхали туристы, что больше всего пользовалось спросом, какие новинки появились и как прошли крупные фестивали и праздники?Как этим летом в регионе отдыхали туристы, что больше всего пользовалось спросом, какие новинки появились и как прошли крупные фестивали и праздники?Обо всём этом вчера в профессиональный праздник — Всемирный день туризма — рассказали в Центре развития туризма и культуры Архангельской области.

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