«Пусть начнется новая большая игра»: Бразильцы считают, что 9 мая Путин, Си Цзиньпин и Трамп сначала встретятся на Красной площади, а затем полетят в Ялту - на новый исторический саммит держав победит

«Пусть начнется новая большая игра»: Бразильцы считают, что 9 мая Путин, Си Цзиньпин и Трамп сначала встретятся на Красной площади, а затем полетят в Ялту - на новый исторический саммит держав победителей.
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