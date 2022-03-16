«Атлетико» первым в истории вышел в 1/4 ЛЧ, ни разу не победив дома

«Атлетико» обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

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