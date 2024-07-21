"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

АМ

Алиса Майская

На видео Пугачева не выглядит больной, (обыкновенная пожилая женщина, походка соответствует возрасту - не более). А то, что она наговорила на статью, не объясняется старостью и болезнью. Сама себе устроила "веселую жизнь" на старости лет, никто ее не гнал, за язык не тянул, (жила бы и дальше в своей Грязи с детьми, если бы за своим убогим мальчиком приглядывала получше и сама бы язык за зубами держала). Распустились наши "звезды", совсем нет ни совести, ни меры.