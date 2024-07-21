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"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Домработница, проработавшая у Пугачёвой много лет, рассказала, как негативные новости влияют на певицу, а также поделилась подробностями о её здоровье: "Беда случилась".

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
На видео Пугачева не выглядит больной, (обыкновенная пожилая женщина, походка соответствует возрасту - не более). А то, что она наговорила на статью, не объясняется старостью и болезнью. Сама себе устроила &quot;веселую жизнь&quot; на старости лет, никто ее не гнал, за язык не тянул, (жила бы и дальше в своей Грязи с детьми, если бы за своим убогим мальчиком приглядывала получше и сама бы язык за зубами держала). Распустились наши &quot;звезды&quot;, совсем нет ни совести, ни меры.
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9 час.
ВМ
Вениамин Мельников
галкин не иноагент-  он всего лишь лицо &quot;выполняющее функции иноагента&quot;. Гражданства РФ ,предполагаю, не лишен Если это так,то как понять?
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3 час.
тимофей юриевич
Собачке - собачья смерть...
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2 час.

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