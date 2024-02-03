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Почему США понимают только право сильного

Почему США понимают только право сильного

Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук *** Бессмысленно надеяться на успех в отношениях и переговорах со страной, тем более — с сильной страной, не учитывая ее исторически выработанную политическую культуру и особенности национального менталитета.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
всё доходчиво,для тех у кого ещё иллюзии насчёт пиндостана...страна хищник
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8 час.
Владимир
США - это страна 404. Незаконное заселение земель Америки и уничтожение коренного населения. США заселяли каторжники - воры, бандиты и убийцы. По этому этот уклад у них сохранился до сих пор - у сильного всегда слабый виноват. Им ни чего не стоит незаконно разбомбить слабое государство - пример Ливия, Сирия, Ирак и т.д.  А что-бы не осуждали США, США создали коллективный запад ( НАТО, ЕС) - своих вассалов-сообщников, которые тоже принимают участие во всём этом. В общем весь запад - это сообщники и все они повязаны. И если США - главарь виноват, то будут виноваты все, а это для них неприёмлимо. По этому договариваться и что-то им объяснять бесполезно. Это банда мирового масштаба.
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8 час.
Светлана Шарапова
мочить в сортире
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7 час.

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