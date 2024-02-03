Почему США понимают только право сильного

Владимир

США - это страна 404. Незаконное заселение земель Америки и уничтожение коренного населения. США заселяли каторжники - воры, бандиты и убийцы. По этому этот уклад у них сохранился до сих пор - у сильного всегда слабый виноват. Им ни чего не стоит незаконно разбомбить слабое государство - пример Ливия, Сирия, Ирак и т.д. А что-бы не осуждали США, США создали коллективный запад ( НАТО, ЕС) - своих вассалов-сообщников, которые тоже принимают участие во всём этом. В общем весь запад - это сообщники и все они повязаны. И если США - главарь виноват, то будут виноваты все, а это для них неприёмлимо. По этому договариваться и что-то им объяснять бесполезно. Это банда мирового масштаба.