Что так ускорило нашего первого межзвездного гостя?

В октябре 2017 года астрономы из обсерватории Pan-STARRS1, охотившиеся за околоземными астероидами, заметили нечто необычное: объект, пролетающий мимо нашего Солнца на огромной скорости 38,3 километра в секунду.
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