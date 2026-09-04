В городском парке культуры подвели итоги 19-го сезона конкурса "Тамбов в цвету"

В городском парке культуры и отдыха подвели итоги ежегодного смотра-конкурса "Тамбов в цвету". Идея его проведения родилась почти два десятилетия назад, когда организаторы захотели поддержать жителей, украшающих клумбы у подъездов, высаживающих цветы вдоль частных домовладений и наводящих порядок на придомовых территориях.