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Царьград

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Истребитель США F/A-18 упал с авианосца в Красном море: катастрофа без жертв

Истребитель США F/A-18 упал с авианосца в Красном море: катастрофа без жертв

Истребитель F/A-18 военно-воздушных сил США упал с авианосца "Гарри Трумэн" в Красном море из-за отказа аэрофинишера.

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