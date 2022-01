The Moscow Post

Решение о размещении контингента численностью до 5 тысяч человек может быть принято до конца недели.Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч военнослужащих США, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The New York Times.