Ксения Михайлова: «Мы должны быть с молодежью на одной волне»

Сотрудница Национальной библиотеки пишет книги о Карелии для современных детей Текст, фото: Марина Бедорфас У многих жителей Карелии в семейных библиотеках есть книга Лидии Ивановны Шитиковой «Край, в котором ты живешь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии