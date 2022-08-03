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ФСБ и СК пресекли попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда информационных технологий

ФСБ и СК пресекли попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда информационных технологий

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации на раннем этапе пресечена попытка коммерческого подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

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