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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«Велась запись», — очевидцы ДТП МотоТани обратились к ее семье, чтобы рассказать правду

«Велась запись», — очевидцы ДТП МотоТани обратились к ее семье, чтобы рассказать правду

Обсуждения серьёзного ДТП с участием блогерши МотоТани с течением времени не утихают. Общественность никак не может понять, почему существуют 2 версии обстоятельств, согласно одной из которых в случившемся виноват друг звезды интернета Онур Обут (Onur Obut), а согласно другой — он абсолютно ни при чем, ведь это Озолина въехала в него на своем мотоцикле.

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