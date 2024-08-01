«Велась запись», — очевидцы ДТП МотоТани обратились к ее семье, чтобы рассказать правду

Обсуждения серьёзного ДТП с участием блогерши МотоТани с течением времени не утихают. Общественность никак не может понять, почему существуют 2 версии обстоятельств, согласно одной из которых в случившемся виноват друг звезды интернета Онур Обут (Onur Obut), а согласно другой — он абсолютно ни при чем, ведь это Озолина въехала в него на своем мотоцикле.