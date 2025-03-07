Российскую студентку с позывным Ева заподозрили в участии в террористических организациях

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали студентку с позывным Ева по подозрению в участии в деятельности Русского Добровольческого корпуса (РДК) и «Азов» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).
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