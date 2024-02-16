Владивостокцев предупредили о штрафах за выход на лед

Во Владивостоке с 20 февраля будет запрещен выход на лед, сообщает PRIMPRESS. Данное решение было принято в связи с тем, что в этом году лед стал распадаться раньше времени, а также установилась теплая погода.
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