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На Android обновился мини-плеер YouTube: остались кнопки воспроизведения и закрытия

На Android обновился мини-плеер YouTube: остались кнопки воспроизведения и закрытия

Редизайн мини-плеера ранее был замечен в утечке кодовой базы новой версии приложения, и недавно YouTube анонсировал обновление, но без подробностей, которое теперь поступает на устройства пользователей в стабильном режиме.

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