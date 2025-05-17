На Android обновился мини-плеер YouTube: остались кнопки воспроизведения и закрытия

Редизайн мини-плеера ранее был замечен в утечке кодовой базы новой версии приложения, и недавно YouTube анонсировал обновление, но без подробностей, которое теперь поступает на устройства пользователей в стабильном режиме.
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