В Steam вышла фантастическая песочница с открытым миром и управляемым транспо...

В Steam вышла фантастическая песочница с открытым миром и управляемым транспортом, где нужно выживать на другой планетеВ раннем доступе Steam вышла научно-фантастическая игра Eden Crafters, разработанная студией Osaris Games.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)