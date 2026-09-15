Цены на DDR5 в Германии за месяц выросли на 544% с июля прошлого года

В Германии за последний месяц цены на оперативную память DDR5 выросли рекордно — средний показатель увеличился с 486% до 544% относительно уровня июля 2025 года, взятого за 100%, сообщают аналитики 3DCenter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows сохрани...
- Единая Россия обн...
- Компания «Катюша»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым