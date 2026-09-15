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Регионы России

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Цены на DDR5 в Германии за месяц выросли на 544% с июля прошлого года

Цены на DDR5 в Германии за месяц выросли на 544% с июля прошлого года

В Германии за последний месяц цены на оперативную память DDR5 выросли рекордно — средний показатель увеличился с 486% до 544% относительно уровня июля 2025 года, взятого за 100%, сообщают аналитики 3DCenter.

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