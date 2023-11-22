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Царьград

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  • Вера Голубь
    Они сами там ездить собрались через этот пункт на севере? Кому он нужен? Идиоты.Финляндия оставит...
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Финляндия передумала закрывать границу с Россией

Финляндия передумала закрывать границу с Россией

Финляндия временно приостановила проект об ужесточении ограничений на границе с Россией.Министерство юстиции Финской республики приостановил подготовку решения по ужесточению ограничений на границе с Россией, посчитав решение кабинета министров лишенным правовых оснований.

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