Финляндия передумала закрывать границу с Россией

Финляндия временно приостановила проект об ужесточении ограничений на границе с Россией.Министерство юстиции Финской республики приостановил подготовку решения по ужесточению ограничений на границе с Россией, посчитав решение кабинета министров лишенным правовых оснований.
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