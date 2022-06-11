Мировое обозрение

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Экс-глава вооруженных сил Великобритании: у Запада нет последовательной позиции по Украине

Экс-глава вооруженных сил Великобритании: у Запада нет последовательной позиции по Украине

Он не относятся с должным вниманием к российско-китайским отношениям По словам экс-главы вооруженных сил Великобритании Дэвида Ричардса западные страны не имеют последовательной позиции по Украине и не понимают, «какую Россию стремятся сформировать».

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