Блогер Wylsacom рассказал, как обойти ограничения в России iPhone 18 Pro

В России iPhone 18 Pro Max будет работать с ограничениями: владельцам недоступны около 18 функций и сервисов, в том числе новая Siri, интеграция ChatGPT, Writing Tools, Genmoji, Image Playground, Live Translation на русский язык для AirPods звонков и сообщений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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