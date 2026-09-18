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Блогер Wylsacom рассказал, как обойти ограничения в России iPhone 18 Pro

Блогер Wylsacom рассказал, как обойти ограничения в России iPhone 18 Pro

В России iPhone 18 Pro Max будет работать с ограничениями: владельцам недоступны около 18 функций и сервисов, в том числе новая Siri, интеграция ChatGPT, Writing Tools, Genmoji, Image Playground, Live Translation на русский язык для AirPods звонков и сообщений.

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