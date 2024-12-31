Главные научные открытия 2024 года: революционные достижения

Global Look Press/Keystone Press Agency/Chandra X-Ray Observatory Center, TASS/AP/Nardus Engelbrecht, РЕН ТВ Первый в мире препарат от болезни Бехтерева, связь между сердечным приступом и раком, революционное лекарство против ВИЧ, зеленая диета против старения мозга и шершни против алкоголизма, "долина затерянных городов" на Амазонке, загадочный саблезубый котенок и новый вид птерозавров – это далеко не полный список научных открытий, сделанных в уходящем году.