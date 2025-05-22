Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан назвал запрет США на экспорт чипов ИИ «провалом»

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в интервью, что запреты США на экспорт чипов искусственного интеллекта «провалились» и имеют прямо противоположный эффект, которого хочет Белый дом, поскольку подталкивают китайских конкурентов, таких как Huawei, к инновациям и созданию аппаратных средств искусственного интеллекта, которые могут конкурировать с его предложениями.