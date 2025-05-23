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Владимир Машков удостоен главной награды кинофорума «Золотой витязь»

Владимир Машков удостоен главной награды кинофорума «Золотой витязь»

Артист получил награду «За выдающийся вклад в кинематограф». Народный артист России Владимир Машков стал обладателем главной награды XXXIV Международного кинофорума «Золотой витязь» — золотой медали имени С.

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