Владимир Машков удостоен главной награды кинофорума «Золотой витязь»

Артист получил награду «За выдающийся вклад в кинематограф». Народный артист России Владимир Машков стал обладателем главной награды XXXIV Международного кинофорума «Золотой витязь» — золотой медали имени С.
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