Удар «Искандера» по Одессе: накрыты бойцы ВСУ, суда «Крым» и «Титан»

Важными целями удара также стали два судна — «Крым» и «Титан», которые, по сообщениям, использовались для осуществления скрытой логистики и снабжения Военно-морских сил Украины и береговых формирований Национальной гвардии, а также выполняли функции плавучих баз и радиотехнических платформ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии