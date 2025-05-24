Удар «Искандера» по Одессе: накрыты бойцы ВСУ, суда «Крым» и «Титан»

Важными целями удара также стали два судна — «Крым» и «Титан», которые, по сообщениям, использовались для осуществления скрытой логистики и снабжения Военно-морских сил Украины и береговых формирований Национальной гвардии, а также выполняли функции плавучих баз и радиотехнических платформ.