Друг на час», «нытинг» и помощники по переписке: странные профессии стали приносить хорошие деньги

Еще недавно за деньги нанимали репетиторов, юристов или мастеров по ремонту. Теперь все чаще платят за то, что раньше получали бесплатно: чтобы кто-то выслушал, составил компанию, поддержал разговор или даже помог написать сообщение в мессенджере.