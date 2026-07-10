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Пятый канал

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Друг на час», «нытинг» и помощники по переписке: странные профессии стали приносить хорошие деньги

Друг на час», «нытинг» и помощники по переписке: странные профессии стали приносить хорошие деньги

Еще недавно за деньги нанимали репетиторов, юристов или мастеров по ремонту. Теперь все чаще платят за то, что раньше получали бесплатно: чтобы кто-то выслушал, составил компанию, поддержал разговор или даже помог написать сообщение в мессенджере.

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