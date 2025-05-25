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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Еще одна GTX 970 с 8 ГБ видеопамяти: моддеры вдохнули новую жизнь в старую ...

Еще одна GTX 970 с 8 ГБ видеопамяти: моддеры вдохнули новую жизнь в старую видеокартуБразильские моддеры под руководством Пауло Гомеса представили уникальную модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970, увеличив объем ее видеопамяти с 4 ГБ (3,5 ГБ + 0,5 ГБ с ограниченной пропускной способностью) до полноценных 8 ГБ.

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