Еще одна GTX 970 с 8 ГБ видеопамяти: моддеры вдохнули новую жизнь в старую видеокартуБразильские моддеры под руководством Пауло Гомеса представили уникальную модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970, увеличив объем ее видеопамяти с 4 ГБ (3,5 ГБ + 0,5 ГБ с ограниченной пропускной способностью) до полноценных 8 ГБ.