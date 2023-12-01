Иностранные доли в управлении аэропортом «Пулково» перешли под управление России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в структуру владения управляющей компанией петербургского аэропорта «Пулково» вносятся изменения «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии