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Иностранные доли в управлении аэропортом «Пулково» перешли под управление России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в структуру владения управляющей компанией петербургского аэропорта «Пулково» вносятся изменения «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности».

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