Помощник Путина Ушаков: страны БРИКС не планируют проводить военные учения

Государства, входящие в объединение БРИКС, не собираются проводить военные учения. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации Владимира Путина.
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