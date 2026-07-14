Доверенность на ребенка: как оформить для поездок по РФ и за рубеж

В период школьных каникул нередко возникают ситуации, когда дети отправляются в путешествия не с родителями, а с бабушками, дедушками, другими родственниками или даже посторонними взрослыми — например, со спортивным тренером или педагогом.
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