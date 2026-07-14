НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

Доверенность на ребенка: как оформить для поездок по РФ и за рубеж

Доверенность на ребенка: как оформить для поездок по РФ и за рубеж

В период школьных каникул нередко возникают ситуации, когда дети отправляются в путешествия не с родителями, а с бабушками, дедушками, другими родственниками или даже посторонними взрослыми — например, со спортивным тренером или педагогом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии