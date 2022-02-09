Фандоматы начнут производить на заводе с продукцией для «оборонки»

Прототип фандоматов разработали на предприятии холдинга «РИФ», выпускающего продукцию для оборонно-промышленного комплекса, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, чья компания занималась подбором российских производителей.
Прототип фандоматов разработали на предприятии холдинга «РИФ», выпускающего продукцию для оборонно-промышленного комплекса, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, чья компания занималась подбором российских производителей.
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