Хотела натравить мусульман на педагога, но была опозорена сама: Студентка надела хиджаб неспроста

VG Vasily Golov Мусульманам наравне с другими гражданами участвовуют в общественной, политической и экономической жизни своих государств. Наиболее яркими примерами реализации в Российской Федерации политики мультикультурализма можно назвать идею преподавания в средней школе основ религии и присутствие священнослужителей разных религий в армии и тюрьмах. Но самое главное возвращение религии в общество происходит на низовом уровне, и главное свидетельство тому – резкое и многократное увеличение в стране религиозных общин.

Виктор Гайдуков Эту студентку исключить из учебного зааедения за аморальный поступок и разжигание межнациональной розни. Хороший будет урок другим. Хватит нам миндальничать с нарушителями наших законов, правил и норм нашей культуры.