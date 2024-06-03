История конфликта преподавателя и студентки-мусульманки в хиджабе получила неожиданное продолжение.
Хотела натравить мусульман на педагога, но была опозорена сама: Студентка надела хиджаб неспроста
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Мусульманам наравне с другими гражданами участвовуют в общественной, политической и экономической жизни своих государств. Наиболее яркими примерами реализации в Российской Федерации политики мультикультурализма можно назвать идею преподавания в средней школе основ религии и присутствие священнослужителей разных религий в армии и тюрьмах. Но самое главное возвращение религии в общество происходит на низовом уровне, и главное свидетельство тому – резкое и многократное увеличение в стране религиозных общин.
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17 час.
Виктор Гайдуков
Эту студентку исключить из учебного зааедения за аморальный поступок и разжигание межнациональной розни. Хороший будет урок другим. Хватит нам миндальничать с нарушителями наших законов, правил и норм нашей культуры.
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Власть-Президент и Премьер,Дума не поддавайтесь мусульманам иначе нам буде больно.Радикально настроенные мусульмане не стали разбираться, кто прав, для них важно, что кто-то поднял голос против хиджаба, и они принялись прессовать доцента. Некоторые опустились до того, что угрожали увезти в лес, где он сам будет себе копать могилу. Пытались надавить и на власти, устроив несанкционированный митинг.
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12 час.
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