Эксперт Максим Кадаков рассказал, как вести себя в потоке машин и мотоциклов

И какие опасности подстерегают водителей с открытием мотосезона Мотоциклисты создают опасность на дорогах из-за высокой скорости движения и перестроения в другой ряд, отметил в разговоре с радио Sputnik главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
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