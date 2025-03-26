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Петербургский дневник

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Эксперт Максим Кадаков рассказал, как вести себя в потоке машин и мотоциклов

Эксперт Максим Кадаков рассказал, как вести себя в потоке машин и мотоциклов

И какие опасности подстерегают водителей с открытием мотосезона Мотоциклисты создают опасность на дорогах из-за высокой скорости движения и перестроения в другой ряд, отметил в разговоре с радио Sputnik главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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