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Царьград

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Полиция Приморья: ДТП с автобусом и Suzuki - четыре пострадавших

Полиция Приморья: ДТП с автобусом и Suzuki - четыре пострадавших

В Приморье на 80-м километре трассы "Шкотово - Партизанск" столкнулись автобус "ГАЗ Газель Next" и внедорожник Suzuki Jimny, в результате чего пострадали четыре человека.

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