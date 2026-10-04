Полиция Приморья: ДТП с автобусом и Suzuki - четыре пострадавших

В Приморье на 80-м километре трассы "Шкотово - Партизанск" столкнулись автобус "ГАЗ Газель Next" и внедорожник Suzuki Jimny, в результате чего пострадали четыре человека.
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