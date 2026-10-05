Сила в правде
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Сила в правде

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С широко закрытыми глазами

С широко закрытыми глазами

Проблема украинских мошеннических колл-центров перестала быть локальной и стала общеевропейской. Причём речь уже идёт не о единичных эпизодах, а о целой теневой индустрии.

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