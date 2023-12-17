Русский солдат оставил прощальное письмо на кирпиче, он думал о родных Наталья МарковаСердце сжимается и невозможно сдержать слёзы, когда читаешь последние слова российского штурмовика Романа Рудакова , написанные маркером на кирпиче подвала, где он погиб.
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