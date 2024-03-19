Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы «напугать» Россию, пишет в своей статье старший корреспондент издания Lidovky Иштван Леко.
«Наконец-то»: в Европе нашли способ «напугать» Россию
Комментарии
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Модест
Да что там европка с миллиардами... Вон Россия испугалась заявления представительницы эстляндской губернии из Ревеля Какала Напалас, которая требует переименовать Калининград, а то она свою могучую армию маршруткой отправит воевать на руину.
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