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Царьград

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Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области

Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области

Несмотря на интенсивные бомбардировки по складам и колоннам подступающего противника, который продолжает игнорировать огромные потери, Киев продолжает скидывать на Курскую область припасённые резервы.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Эти ущербные действительно думали,что займут Курскую область? Лишить всего,что построено при &quot;совке&quot;,чтоб не забывали вовремя пришить пуговицу,дабы губы не раскатывали!
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16 час.
евгений черкашин
Так что граница в Курской области открыта для беспрепятственного прохода укрозаразы?
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15 час.
СБ
Сергей Бунцов
Поменьше недооценки и жалости к врагам.
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8 час.

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