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Танк в первую очередь транспортное средство, а потом уже оружие

Танк в первую очередь транспортное средство, а потом уже оружие

﻿﻿Танк - это прежде всего транспортное средство, а уж потом оружие. Потеря подвижности на поле боя равносильна смерти, поэтому конструкторы разработали несколько резервных систем в современных боевых машинах для ее запуска.

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