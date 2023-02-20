Танк в первую очередь транспортное средство, а потом уже оружие

Танк - это прежде всего транспортное средство, а уж потом оружие. Потеря подвижности на поле боя равносильна смерти, поэтому конструкторы разработали несколько резервных систем в современных боевых машинах для ее запуска.
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