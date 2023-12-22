Каждый третий молодой россиянин хотел бы заняться блогингом

Среди всех доступных медиапрофессий треть молодых россиян (34%) отдают предпочтение блогингу и готовы выбрать это направление в будущем, согласно исследованию «Газпром-Медиа Холдинга» и Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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