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Царьград

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Самолёт "Уральских авиалиний" не смог вовремя вылететь из Благовещенска

Самолёт "Уральских авиалиний" не смог вовремя вылететь из Благовещенска

Стала известна причина задержки рейса, летевшего в ЕкатеринбургСамолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс U6-300 Благовещенск-Екатеринбург-Москва не смог вовремя вылететь из Благовещенска.

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